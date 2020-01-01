Токеномика America Pac (PAC) Откройте для себя ключевую информацию о America Pac (PAC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о America Pac (PAC) America Pac is a meme token launched on Ethereum inspired by the Political SuperPac created and supported by Elon Musk. The America Pac foundation was created by tech billionaires to help get Donald J. Trump elected as the 2024 President. Now, the MAGA community has taken over $PAC to help drive the America Pac movement in the upcoming 2024 election. Elon has shown strong support of America Pac on X and we expect that to amplify in the coming days/weeks ahead of the election. Официальный сайт: https://www.americapac.io/ Купить PAC сейчас!

Токеномика и анализ цен America Pac (PAC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене America Pac (PAC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 79,38K $ 79,38K $ 79,38K Общее предложение: $ 425,87M $ 425,87M $ 425,87M Оборотное предложение: $ 425,87M $ 425,87M $ 425,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 79,38K $ 79,38K $ 79,38K Исторический максимум: $ 0,03728808 $ 0,03728808 $ 0,03728808 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00018638 $ 0,00018638 $ 0,00018638 Узнайте больше о цене America Pac (PAC)

Токеномика America Pac (PAC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики America Pac (PAC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAC, изучите текущую цену PAC!

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