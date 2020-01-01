Токеномика All Will Retire (AWR) Откройте для себя ключевую информацию о All Will Retire (AWR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о All Will Retire (AWR) AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement. Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity. AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle." Официальный сайт: https://www.allwillretire.com/ Купить AWR сейчас!

Токеномика и анализ цен All Will Retire (AWR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене All Will Retire (AWR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,82M $ 3,82M $ 3,82M Общее предложение: $ 999,67M $ 999,67M $ 999,67M Оборотное предложение: $ 964,67M $ 964,67M $ 964,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,96M $ 3,96M $ 3,96M Исторический максимум: $ 0,01505533 $ 0,01505533 $ 0,01505533 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00396494 $ 0,00396494 $ 0,00396494 Узнайте больше о цене All Will Retire (AWR)

Токеномика All Will Retire (AWR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики All Will Retire (AWR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AWR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AWR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AWR, изучите текущую цену AWR!

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