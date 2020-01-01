Токеномика All Street Bets (BETS) Откройте для себя ключевую информацию о All Street Bets (BETS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о All Street Bets (BETS) All Street $BETS is a freedom themed token on the Base network, with a practical 3% tax which includes charity contribution for anti-human trafficking. It represents freedom to transact, freedom of expression, and freedom from slavery, and is helping to facilitate a new decentralized Wall Street Bets rooted cultural movement. Официальный сайт: https://allstreetbets.com/ Whitepaper: https://medium.com/@allstreetb/all-street-bets-shifting-the-financial-power-of-cultural-narratives-for-change-f8dffcc7ffb2 Купить BETS сейчас!

Токеномика и анализ цен All Street Bets (BETS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене All Street Bets (BETS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 116,07K $ 116,07K $ 116,07K Исторический максимум: $ 0,0027772 $ 0,0027772 $ 0,0027772 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене All Street Bets (BETS)

Токеномика All Street Bets (BETS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики All Street Bets (BETS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BETS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BETS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BETS, изучите текущую цену BETS!

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