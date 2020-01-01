Токеномика All Street Bets (BETS)

Токеномика All Street Bets (BETS)

Откройте для себя ключевую информацию о All Street Bets (BETS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о All Street Bets (BETS)

All Street $BETS is a freedom themed token on the Base network, with a practical 3% tax which includes charity contribution for anti-human trafficking. It represents freedom to transact, freedom of expression, and freedom from slavery, and is helping to facilitate a new decentralized Wall Street Bets rooted cultural movement.

Официальный сайт:
https://allstreetbets.com/
Whitepaper:
https://medium.com/@allstreetb/all-street-bets-shifting-the-financial-power-of-cultural-narratives-for-change-f8dffcc7ffb2

Токеномика и анализ цен All Street Bets (BETS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене All Street Bets (BETS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 116,07K
$ 116,07K$ 116,07K
Исторический максимум:
$ 0,0027772
$ 0,0027772$ 0,0027772
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика All Street Bets (BETS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики All Street Bets (BETS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BETS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BETS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BETS, изучите текущую цену BETS!

Прогноз цены BETS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.