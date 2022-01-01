Токеномика Alkimi ($ADS) Откройте для себя ключевую информацию о Alkimi ($ADS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Alkimi ($ADS) Alkimi is a decentralized advertising exchange built on a Direct Acyclic Graph and using an ERC20 Token. By using the OpenRTB standards for programmatic advertising, Alkimi will host a media exchange auction in real-time on chain by developing a hosted state channel, AlEx. This makes Alkimi the worlds first Decentralised Advertising Exchange. Alkimi is facilitating a programmatic exchange that will provide cost savings and fraud prevention for all stakeholders in the advertising industry by using a network of distributed Nodes. Alkimi is 10X cheaper than the incumbents within the $500bn (2022) digital advertising industry. Alkimi has been developed to enable speed and security for complex data processing. Typically a transaction is completed with in 1/100th of a second allowing instant reconciliation for all participants. Официальный сайт: https://www.alkimi.org Whitepaper: https://www.alkimi.org/docs/alkimi-whitepaper.pdf Купить $ADS сейчас!

Токеномика и анализ цен Alkimi ($ADS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alkimi ($ADS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,21M $ 16,21M $ 16,21M Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 192,11M $ 192,11M $ 192,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,09M $ 21,09M $ 21,09M Исторический максимум: $ 0,888267 $ 0,888267 $ 0,888267 Исторический минимум: $ 0,04261546 $ 0,04261546 $ 0,04261546 Текущая цена: $ 0,084382 $ 0,084382 $ 0,084382 Узнайте больше о цене Alkimi ($ADS)

Токеномика Alkimi ($ADS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alkimi ($ADS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $ADS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $ADS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $ADS, изучите текущую цену $ADS!

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