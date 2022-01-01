Токеномика Alkimi ($ADS)

Токеномика Alkimi ($ADS)

Откройте для себя ключевую информацию о Alkimi ($ADS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Alkimi ($ADS)

Alkimi is a decentralized advertising exchange built on a Direct Acyclic Graph and using an ERC20 Token. By using the OpenRTB standards for programmatic advertising, Alkimi will host a media exchange auction in real-time on chain by developing a hosted state channel, AlEx. This makes Alkimi the worlds first Decentralised Advertising Exchange. Alkimi is facilitating a programmatic exchange that will provide cost savings and fraud prevention for all stakeholders in the advertising industry by using a network of distributed Nodes. Alkimi is 10X cheaper than the incumbents within the $500bn (2022) digital advertising industry. Alkimi has been developed to enable speed and security for complex data processing. Typically a transaction is completed with in 1/100th of a second allowing instant reconciliation for all participants.

Официальный сайт:
https://www.alkimi.org
Whitepaper:
https://www.alkimi.org/docs/alkimi-whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Alkimi ($ADS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alkimi ($ADS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 16,21M
$ 16,21M$ 16,21M
Общее предложение:
$ 250,00M
$ 250,00M$ 250,00M
Оборотное предложение:
$ 192,11M
$ 192,11M$ 192,11M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21,09M
$ 21,09M$ 21,09M
Исторический максимум:
$ 0,888267
$ 0,888267$ 0,888267
Исторический минимум:
$ 0,04261546
$ 0,04261546$ 0,04261546
Текущая цена:
$ 0,084382
$ 0,084382$ 0,084382

Токеномика Alkimi ($ADS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Alkimi ($ADS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $ADS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $ADS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $ADS, изучите текущую цену $ADS!

Прогноз цены $ADS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.