Токеномика Aliens (ALIENS) Откройте для себя ключевую информацию о Aliens (ALIENS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aliens (ALIENS) Aliens is a new project on Solana where a new Alien language is created and inscribed into Solana blocks. A whole alien civilization lives on-chain. Roadmap: Translator for users holding 0.5% (will be adjusted as we progress) Chats inscribed into the Solana chain and Database for Inscription PDAs(Aliens Data) Redeem Aliens Planets Missions on-chain Mint Land on Planets Официальный сайт: https://aliens.sh/ Купить ALIENS сейчас!

Токеномика и анализ цен Aliens (ALIENS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aliens (ALIENS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,01K $ 8,01K $ 8,01K Общее предложение: $ 951,25M $ 951,25M $ 951,25M Оборотное предложение: $ 951,25M $ 951,25M $ 951,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,01K $ 8,01K $ 8,01K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Aliens (ALIENS)

Токеномика Aliens (ALIENS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aliens (ALIENS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALIENS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALIENS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALIENS, изучите текущую цену ALIENS!

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