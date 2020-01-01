Токеномика Aladdin DAO (ALD) Откройте для себя ключевую информацию о Aladdin DAO (ALD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aladdin DAO (ALD) AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO. Официальный сайт: https://aladdin.club/ Купить ALD сейчас!

Токеномика и анализ цен Aladdin DAO (ALD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aladdin DAO (ALD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,77M $ 13,77M $ 13,77M Общее предложение: $ 149,99M $ 149,99M $ 149,99M Оборотное предложение: $ 149,83M $ 149,83M $ 149,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,79M $ 13,79M $ 13,79M Исторический максимум: $ 1,37 $ 1,37 $ 1,37 Исторический минимум: $ 0,01759207 $ 0,01759207 $ 0,01759207 Текущая цена: $ 0,091907 $ 0,091907 $ 0,091907 Узнайте больше о цене Aladdin DAO (ALD)

Токеномика Aladdin DAO (ALD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aladdin DAO (ALD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALD, изучите текущую цену ALD!

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