Токеномика Akio (AKIO) Откройте для себя ключевую информацию о Akio (AKIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Akio (AKIO) Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe. Официальный сайт: https://akio.one Whitepaper: https://akio.one/whitepaper Купить AKIO сейчас!

Токеномика и анализ цен Akio (AKIO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Akio (AKIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,53M $ 10,53M $ 10,53M Общее предложение: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M Оборотное предложение: $ 985,79M $ 985,79M $ 985,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,68M $ 10,68M $ 10,68M Исторический максимум: $ 0,02464502 $ 0,02464502 $ 0,02464502 Исторический минимум: $ 0,00841486 $ 0,00841486 $ 0,00841486 Текущая цена: $ 0,01034526 $ 0,01034526 $ 0,01034526 Узнайте больше о цене Akio (AKIO)

Токеномика Akio (AKIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Akio (AKIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AKIO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AKIO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AKIO, изучите текущую цену AKIO!

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