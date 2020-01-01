Токеномика Akio (AKIO)

Токеномика Akio (AKIO)

Откройте для себя ключевую информацию о Akio (AKIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Akio (AKIO)

Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe.

Официальный сайт:
https://akio.one
Whitepaper:
https://akio.one/whitepaper

Токеномика и анализ цен Akio (AKIO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Akio (AKIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,53M
$ 10,53M$ 10,53M
Общее предложение:
$ 999,87M
$ 999,87M$ 999,87M
Оборотное предложение:
$ 985,79M
$ 985,79M$ 985,79M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,68M
$ 10,68M$ 10,68M
Исторический максимум:
$ 0,02464502
$ 0,02464502$ 0,02464502
Исторический минимум:
$ 0,00841486
$ 0,00841486$ 0,00841486
Текущая цена:
$ 0,01034526
$ 0,01034526$ 0,01034526

Токеномика Akio (AKIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Akio (AKIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AKIO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AKIO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AKIO, изучите текущую цену AKIO!

Прогноз цены AKIO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.