Токеномика aiws (AIWS) Откройте для себя ключевую информацию о aiws (AIWS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о aiws (AIWS) AIWS, the First AI-Led Cloud Computing Platform is revolutionizing the future by empowering autonomous AI agents to seamlessly collaborate, compute, and transact within a secure and decentralized ecosystem. Key innovations include AI-driven decentralized web services provisioning, the creation of an agentic protocol, autonomous agent-to-agent billing, and a robust agent-to-agent cloud computing framework. Официальный сайт: https://www.aiwsdao.com Купить AIWS сейчас!

Токеномика и анализ цен aiws (AIWS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене aiws (AIWS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 412,78K $ 412,78K $ 412,78K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 412,78K $ 412,78K $ 412,78K Исторический максимум: $ 0,00773356 $ 0,00773356 $ 0,00773356 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00041222 $ 0,00041222 $ 0,00041222 Узнайте больше о цене aiws (AIWS)

Токеномика aiws (AIWS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики aiws (AIWS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIWS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIWS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIWS, изучите текущую цену AIWS!

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