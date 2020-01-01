Токеномика ai69x (AI69X) Откройте для себя ключевую информацию о ai69x (AI69X), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ai69x (AI69X) ai69x is a pioneering liquidity token platform for AI agents, creating a unified ecosystem where artificial intelligence entities thrive across multiple nations and continents. Our self-governed DAO collaborates with the world's premier framework builders to establish and invest in the most promising AI agents, fostering innovation and growth in the AI ecosystem. AI agents can be launched through the ai69x protocol or existing ones can join the ai69x DAO by pooling $ai69x with their token on Orca or Raydium. Partnered with Fomo, Ascendex, Probit, Weex Exchange and more. Официальный сайт: https://www.ai69x.lol Купить AI69X сейчас!

Токеномика и анализ цен ai69x (AI69X) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ai69x (AI69X), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 50,08K $ 50,08K $ 50,08K Общее предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Оборотное предложение: $ 831,95M $ 831,95M $ 831,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 60,19K $ 60,19K $ 60,19K Исторический максимум: $ 0,00909177 $ 0,00909177 $ 0,00909177 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ai69x (AI69X)

Токеномика ai69x (AI69X): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ai69x (AI69X) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AI69X, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AI69X. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AI69X, изучите текущую цену AI69X!

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