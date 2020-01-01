Токеномика AI Virtual Agents (AIVIA) Откройте для себя ключевую информацию о AI Virtual Agents (AIVIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AI Virtual Agents (AIVIA) $AIVIA is the cryptocurrency powering the AI Virtual Agents ecosystem, currently built on Solana, with future support planned for BASE and BNB Smart Chain to enable multi-chain compatibility. The platform integrates an AI Agent Marketplace that aggregates various AI virtual agents tailored to industries like healthcare, finance, and e-commerce. It allows businesses to automate workflows and enhance customer interactions, while developers can create and monetize innovative AI solutions. Core features include cross-chain operability, tools for onboarding new agents, and a training hub to refine agent performance, incentivized by $AIVIA rewards. The project aims to revolutionize AI-driven interactions across industries with seamless blockchain integration and advanced developer tools. Официальный сайт: https://aivirtualagents.ai Купить AIVIA сейчас!

Токеномика и анализ цен AI Virtual Agents (AIVIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AI Virtual Agents (AIVIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,70K $ 12,70K $ 12,70K Общее предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Оборотное предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,70K $ 12,70K $ 12,70K Исторический максимум: $ 0,00119097 $ 0,00119097 $ 0,00119097 Исторический минимум: $ 0,00000537 $ 0,00000537 $ 0,00000537 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене AI Virtual Agents (AIVIA)

Токеномика AI Virtual Agents (AIVIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AI Virtual Agents (AIVIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIVIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIVIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIVIA, изучите текущую цену AIVIA!

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