Токеномика AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Откройте для себя ключевую информацию о AGIXBT by Virtuals (AGIXBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices. AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund. Официальный сайт: https://agixbt.com/ Купить AGIXBT сейчас!

Токеномика и анализ цен AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AGIXBT by Virtuals (AGIXBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 148,19K $ 148,19K $ 148,19K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 148,19K $ 148,19K $ 148,19K Исторический максимум: $ 0,02900002 $ 0,02900002 $ 0,02900002 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00014819 $ 0,00014819 $ 0,00014819 Узнайте больше о цене AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)

Токеномика AGIXBT by Virtuals (AGIXBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGIXBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGIXBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGIXBT, изучите текущую цену AGIXBT!

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