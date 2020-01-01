Токеномика Agentwood (AWS) Откройте для себя ключевую информацию о Agentwood (AWS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Agentwood (AWS) Официальный сайт: https://agentwood.xyz/ Whitepaper: https://docs.agentwood.xyz/ Купить AWS сейчас!

Токеномика и анализ цен Agentwood (AWS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agentwood (AWS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,14K $ 48,14K $ 48,14K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 69,19M $ 69,19M $ 69,19M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 69,57K $ 69,57K $ 69,57K Исторический максимум: $ 0,03098589 $ 0,03098589 $ 0,03098589 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00070255 $ 0,00070255 $ 0,00070255 Узнайте больше о цене Agentwood (AWS)

Токеномика Agentwood (AWS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Agentwood (AWS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AWS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AWS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AWS, изучите текущую цену AWS!

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