Токеномика Agents AI (AGENT) Откройте для себя ключевую информацию о Agents AI (AGENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Agents AI (AGENT) AgentsAI is a transformative platform that merges advanced artificial intelligence with blockchain technology, redefining what’s possible with autonomous digital agents. It empowers users to develop, deploy, and trade AI agents capable of far more than standard automation. With AgentsAI, users can create personalized agents that interact dynamically with online communities, engage in real-time conversations, and execute tasks with precision — all without the need for constant oversight. Going beyond basic functionality, these AI agents are designed to foster their own token ecosystems, enabling users to launch tokens that mirror the agent's identity and purpose, creating unique opportunities for monetization. Официальный сайт: https://agentsai.org/ Whitepaper: https://docs.agentsai.org/ Купить AGENT сейчас!

Токеномика и анализ цен Agents AI (AGENT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agents AI (AGENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 473,51K $ 473,51K $ 473,51K Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 473,51K $ 473,51K $ 473,51K Исторический максимум: $ 0,01554727 $ 0,01554727 $ 0,01554727 Исторический минимум: $ 0,00043462 $ 0,00043462 $ 0,00043462 Текущая цена: $ 0,00047315 $ 0,00047315 $ 0,00047315 Узнайте больше о цене Agents AI (AGENT)

Токеномика Agents AI (AGENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Agents AI (AGENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGENT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGENT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGENT, изучите текущую цену AGENT!

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