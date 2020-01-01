Токеномика AgentLayer (AGENT)

Токеномика AgentLayer (AGENT)

Откройте для себя ключевую информацию о AgentLayer (AGENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AgentLayer (AGENT)

AgentLayer is the world’s first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain.

Официальный сайт:
https://www.agentlayer.xyz/
Whitepaper:
https://agentlayer.xyz/whitepaper

Токеномика и анализ цен AgentLayer (AGENT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AgentLayer (AGENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,52M
$ 1,52M$ 1,52M
Общее предложение:
$ 998,00M
$ 998,00M$ 998,00M
Оборотное предложение:
$ 512,14M
$ 512,14M$ 512,14M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,96M
$ 2,96M$ 2,96M
Исторический максимум:
$ 0,095682
$ 0,095682$ 0,095682
Исторический минимум:
$ 0,00193114
$ 0,00193114$ 0,00193114
Текущая цена:
$ 0,00296783
$ 0,00296783$ 0,00296783

Токеномика AgentLayer (AGENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AgentLayer (AGENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AGENT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AGENT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGENT, изучите текущую цену AGENT!

Прогноз цены AGENT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.