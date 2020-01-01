Токеномика AgentLayer (AGENT) Откройте для себя ключевую информацию о AgentLayer (AGENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AgentLayer (AGENT) AgentLayer is the world’s first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain. Официальный сайт: https://www.agentlayer.xyz/ Whitepaper: https://agentlayer.xyz/whitepaper Купить AGENT сейчас!

Токеномика и анализ цен AgentLayer (AGENT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AgentLayer (AGENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,52M $ 1,52M $ 1,52M Общее предложение: $ 998,00M $ 998,00M $ 998,00M Оборотное предложение: $ 512,14M $ 512,14M $ 512,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,96M $ 2,96M $ 2,96M Исторический максимум: $ 0,095682 $ 0,095682 $ 0,095682 Исторический минимум: $ 0,00193114 $ 0,00193114 $ 0,00193114 Текущая цена: $ 0,00296783 $ 0,00296783 $ 0,00296783 Узнайте больше о цене AgentLayer (AGENT)

Токеномика AgentLayer (AGENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AgentLayer (AGENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGENT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGENT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGENT, изучите текущую цену AGENT!

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