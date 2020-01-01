Токеномика Agentlauncher (CVAI) Откройте для себя ключевую информацию о Agentlauncher (CVAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Agentlauncher (CVAI) Agentlauncher: The AI Launchpad+ curates and launches AI projects while soon enabling users to create AI agents and tokens. Backed by CV VC, CV Labs, and DuckDAO, it pioneers AI-driven launchpads. AI agents power smart investments, automated capital allocation, and seamless ecosystem navigation, empowering investors and founders to harness AI for unparalleled scalability and growth. Официальный сайт: https://www.agentlauncher.io/ Whitepaper: https://docs.agentlauncher.io/ Купить CVAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Agentlauncher (CVAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agentlauncher (CVAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 116,84K $ 116,84K $ 116,84K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 149,69M $ 149,69M $ 149,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 780,52K $ 780,52K $ 780,52K Исторический максимум: $ 0,00637986 $ 0,00637986 $ 0,00637986 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00078389 $ 0,00078389 $ 0,00078389 Узнайте больше о цене Agentlauncher (CVAI)

Токеномика Agentlauncher (CVAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Agentlauncher (CVAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CVAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CVAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CVAI, изучите текущую цену CVAI!

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