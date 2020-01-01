Токеномика AgentiPy (APY) Откройте для себя ключевую информацию о AgentiPy (APY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AgentiPy (APY) The Python toolkit for connecting AI agents to any onchain app. 🐍 $APY is the community token powering Agentic Apps development in Python. We’re on a mission to connect AI agents coded in Python to any onchain app starting with @Solana. We released our open-source toolkit and got a lot of attention from AI/ML developers. We truly believe in the future of AI x Blockchain. Every agent will be onchain and call it home. For more agents to be onchain, more languages need to be supported. Python is the most popular language used in AI/ML and $APY will enable devs to do more actions onchain. Официальный сайт: https://agentipy.fun/ Купить APY сейчас!

Токеномика и анализ цен AgentiPy (APY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AgentiPy (APY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,19M $ 1,19M $ 1,19M Общее предложение: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M Оборотное предложение: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,19M $ 1,19M $ 1,19M Исторический максимум: $ 0,03220657 $ 0,03220657 $ 0,03220657 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00118838 $ 0,00118838 $ 0,00118838 Узнайте больше о цене AgentiPy (APY)

Токеномика AgentiPy (APY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AgentiPy (APY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APY, изучите текущую цену APY!

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