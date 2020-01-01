Токеномика AgentiPy (APY)

Токеномика AgentiPy (APY)

Откройте для себя ключевую информацию о AgentiPy (APY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AgentiPy (APY)

The Python toolkit for connecting AI agents to any onchain app. 🐍 $APY is the community token powering Agentic Apps development in Python. We’re on a mission to connect AI agents coded in Python to any onchain app starting with @Solana. We released our open-source toolkit and got a lot of attention from AI/ML developers. We truly believe in the future of AI x Blockchain. Every agent will be onchain and call it home. For more agents to be onchain, more languages need to be supported. Python is the most popular language used in AI/ML and $APY will enable devs to do more actions onchain.

Официальный сайт:
https://agentipy.fun/

Токеномика и анализ цен AgentiPy (APY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AgentiPy (APY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,19M
$ 1,19M$ 1,19M
Общее предложение:
$ 999,95M
$ 999,95M$ 999,95M
Оборотное предложение:
$ 999,95M
$ 999,95M$ 999,95M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,19M
$ 1,19M$ 1,19M
Исторический максимум:
$ 0,03220657
$ 0,03220657$ 0,03220657
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00118838
$ 0,00118838$ 0,00118838

Токеномика AgentiPy (APY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AgentiPy (APY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов APY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов APY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APY, изучите текущую цену APY!

Прогноз цены APY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.