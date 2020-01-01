Токеномика Agent Zero Token (A0T)

Токеномика Agent Zero Token (A0T)

Откройте для себя ключевую информацию о Agent Zero Token (A0T), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Agent Zero Token (A0T)

Agent Zero (A0) is a next-generation AI assistant running in its own virtual computer, fully self-contained within a Docker environment. Unlike traditional AI chatbots, A0 has full access to a Linux system, enabling it to write and execute code, install and use software, browse the web, and much more.

A0 isn't just a tool—it’s an autonomous, evolving digital colleague. Its capabilities are not predefined; instead, it can create and adapt new tools on the fly, allowing for limitless customization and growth. This makes A0 one of a kind—an all-in-one, self-improving AI companion.

Официальный сайт:
https://agent-zero.ai
Whitepaper:
https://agent-zero.ai/whitepaper.html

Токеномика и анализ цен Agent Zero Token (A0T)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agent Zero Token (A0T), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,98M
$ 1,98M$ 1,98M
Общее предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Оборотное предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,98M
$ 1,98M$ 1,98M
Исторический максимум:
$ 5,22
$ 5,22$ 5,22
Исторический минимум:
$ 0,471882
$ 0,471882$ 0,471882
Текущая цена:
$ 1,94
$ 1,94$ 1,94

Токеномика Agent Zero Token (A0T): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Agent Zero Token (A0T) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов A0T, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов A0T.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой A0T, изучите текущую цену A0T!

Прогноз цены A0T

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.