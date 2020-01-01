Токеномика Agent Virtual Machine (AVM) Откройте для себя ключевую информацию о Agent Virtual Machine (AVM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Agent Virtual Machine (AVM) VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps. Официальный сайт: https://www.avm.codes/ Купить AVM сейчас!

Токеномика и анализ цен Agent Virtual Machine (AVM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agent Virtual Machine (AVM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,46M $ 11,46M $ 11,46M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 52,15M $ 52,15M $ 52,15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,98M $ 21,98M $ 21,98M Исторический максимум: $ 0,339107 $ 0,339107 $ 0,339107 Исторический минимум: $ 0,138857 $ 0,138857 $ 0,138857 Текущая цена: $ 0,220491 $ 0,220491 $ 0,220491 Узнайте больше о цене Agent Virtual Machine (AVM)

Токеномика Agent Virtual Machine (AVM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Agent Virtual Machine (AVM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVM, изучите текущую цену AVM!

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