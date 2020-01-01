Токеномика Agent Rogue (ROGUE)

Токеномика Agent Rogue (ROGUE)

Откройте для себя ключевую информацию о Agent Rogue (ROGUE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Agent Rogue (ROGUE)

Agent Rogue is the first-ever AI podcaster agent. It can generate infinite voice content featuring AI versions of celebrities (both crypto and non-crypto). It holds podcasts with other AI guests such as AI versions of celebrities like Trump, Elon, SBF, Tate etc. Furthermore Agent Rogue aims to be the framework for voice-powered AI agents. It is laying the groundwork for an entire ecosystem of voice-based AI tools.

Официальный сайт:
https://agentexperience.live/

Токеномика и анализ цен Agent Rogue (ROGUE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agent Rogue (ROGUE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 52,22K
$ 52,22K$ 52,22K
Общее предложение:
$ 999,90M
$ 999,90M$ 999,90M
Оборотное предложение:
$ 999,90M
$ 999,90M$ 999,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 52,22K
$ 52,22K$ 52,22K
Исторический максимум:
$ 0,0047412
$ 0,0047412$ 0,0047412
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Agent Rogue (ROGUE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Agent Rogue (ROGUE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ROGUE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ROGUE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROGUE, изучите текущую цену ROGUE!

Прогноз цены ROGUE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.