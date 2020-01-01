Токеномика Agent Rogue (ROGUE) Откройте для себя ключевую информацию о Agent Rogue (ROGUE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Agent Rogue (ROGUE) Agent Rogue is the first-ever AI podcaster agent. It can generate infinite voice content featuring AI versions of celebrities (both crypto and non-crypto). It holds podcasts with other AI guests such as AI versions of celebrities like Trump, Elon, SBF, Tate etc. Furthermore Agent Rogue aims to be the framework for voice-powered AI agents. It is laying the groundwork for an entire ecosystem of voice-based AI tools. Официальный сайт: https://agentexperience.live/ Купить ROGUE сейчас!

Токеномика и анализ цен Agent Rogue (ROGUE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agent Rogue (ROGUE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,22K $ 52,22K $ 52,22K Общее предложение: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M Оборотное предложение: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 52,22K $ 52,22K $ 52,22K Исторический максимум: $ 0,0047412 $ 0,0047412 $ 0,0047412 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Agent Rogue (ROGUE)

Токеномика Agent Rogue (ROGUE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Agent Rogue (ROGUE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROGUE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROGUE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROGUE, изучите текущую цену ROGUE!

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