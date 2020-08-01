Токеномика AGA (AGA) Откройте для себя ключевую информацию о AGA (AGA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AGA (AGA) Официальный сайт: https://agatoken.com/ Whitepaper: https://agatoken.com/wp-content/uploads/2020/08/AGA-TOKEN.pdf Купить AGA сейчас!

Токеномика и анализ цен AGA (AGA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AGA (AGA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 96,68K $ 96,68K $ 96,68K Общее предложение: $ 4,50M $ 4,50M $ 4,50M Оборотное предложение: $ 4,50M $ 4,50M $ 4,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 96,68K $ 96,68K $ 96,68K Исторический максимум: $ 8,4 $ 8,4 $ 8,4 Исторический минимум: $ 0,00751913 $ 0,00751913 $ 0,00751913 Текущая цена: $ 0,02148362 $ 0,02148362 $ 0,02148362 Узнайте больше о цене AGA (AGA)

Токеномика AGA (AGA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AGA (AGA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGA, изучите текущую цену AGA!

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