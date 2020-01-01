Токеномика AfterHour (AH) Откройте для себя ключевую информацию о AfterHour (AH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AfterHour (AH) AfterHour is a social investing platform where users publicly share their stock portfolios, trades, and market opinions. It combines verified brokerage connections with a social feed, allowing investors to learn from each other, track trends, and build credibility based on real activity. The platform is designed to make investing more transparent and collaborative by highlighting what real people are doing with their money. Unlike traditional forums or tools, AfterHour is built natively for mobile and web, emphasizing identity, visibility, and community-driven insights. The goal is to create a product that helps people make better investing decisions by seeing what others are actually doing. Официальный сайт: https://www.afterhour.com Купить AH сейчас!

Токеномика и анализ цен AfterHour (AH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AfterHour (AH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 156,80K $ 156,80K $ 156,80K Общее предложение: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M Оборотное предложение: $ 807,74M $ 807,74M $ 807,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 194,08K $ 194,08K $ 194,08K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00019412 $ 0,00019412 $ 0,00019412 Узнайте больше о цене AfterHour (AH)

Токеномика AfterHour (AH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AfterHour (AH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AH, изучите текущую цену AH!

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