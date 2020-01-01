Токеномика Afreum (AFR) Откройте для себя ключевую информацию о Afreum (AFR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Afreum (AFR) Afreum is building an ecosystem of payments and DeFi apps for Africa, on the Stellar blockchain, powered by the ecosystem token AFR, the rewards and future governance token AFRX, and a suite of local African country tokens. Apps aleady launched include Afreum Wallet (a Stellar-compatible digital wallet), Afreum Save (interest-bearing savings and time deposits), Afreum Earn (liquidity pool swapping and staking), and Afreum Cash (a P2P Exchange). The goal of the Afreum project is to drive crypto adoption in Africa, providing financial inclusion for unbanked populations on the continent. We do this by building an ecosystem of financial apps, powered by the AFR token, and incentivising international actors to provide liquidity for the ecosystem. The end result is international crypto enthusiasts, and African users looking for financial solutions, coming together to solve problems in Africa. Официальный сайт: https://afreum.com Купить AFR сейчас!

Токеномика и анализ цен Afreum (AFR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Afreum (AFR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,96M $ 2,96M $ 2,96M Общее предложение: $ 8,00B $ 8,00B $ 8,00B Оборотное предложение: $ 5,65B $ 5,65B $ 5,65B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,19M $ 4,19M $ 4,19M Исторический максимум: $ 0,00192839 $ 0,00192839 $ 0,00192839 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00050412 $ 0,00050412 $ 0,00050412 Узнайте больше о цене Afreum (AFR)

Токеномика Afreum (AFR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Afreum (AFR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AFR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AFR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AFR, изучите текущую цену AFR!

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