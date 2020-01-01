Токеномика Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Откройте для себя ключевую информацию о Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network. absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would. Официальный сайт: https://dinero.xyz/ Купить ABSETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 825,09K $ 825,09K $ 825,09K Общее предложение: $ 330,68 $ 330,68 $ 330,68 Оборотное предложение: $ 330,68 $ 330,68 $ 330,68 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 825,09K $ 825,09K $ 825,09K Исторический максимум: $ 4 155,36 $ 4 155,36 $ 4 155,36 Исторический минимум: $ 1 376,28 $ 1 376,28 $ 1 376,28 Текущая цена: $ 2 492,4 $ 2 492,4 $ 2 492,4 Узнайте больше о цене Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH)

Токеномика Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ABSETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ABSETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABSETH, изучите текущую цену ABSETH!

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