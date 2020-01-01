Токеномика Absters Girl (ABBY) Откройте для себя ключевую информацию о Absters Girl (ABBY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Absters Girl (ABBY) Abby is a meme coin on the Abstract platform, inspired by the narrative of Absters girlfriend. The project introduces a strong character identity into the ecosystem, aiming to connect with users through visuals, storytelling, and ongoing community engagement. As the Abstract network expands, Abby’s team plans to explore light utility and develop creative, community-first features that add long-term value. Официальный сайт: https://www.abstersgirl.xyz/ Купить ABBY сейчас!

Токеномика и анализ цен Absters Girl (ABBY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Absters Girl (ABBY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 200,89K $ 200,89K $ 200,89K Общее предложение: $ 994,88M $ 994,88M $ 994,88M Оборотное предложение: $ 994,88M $ 994,88M $ 994,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 200,89K $ 200,89K $ 200,89K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00020206 $ 0,00020206 $ 0,00020206 Узнайте больше о цене Absters Girl (ABBY)

Токеномика Absters Girl (ABBY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Absters Girl (ABBY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ABBY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ABBY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABBY, изучите текущую цену ABBY!

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