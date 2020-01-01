Токеномика Zuzalu Inu (ZUZALU) Откройте для себя ключевую информацию о Zuzalu Inu (ZUZALU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zuzalu Inu (ZUZALU) Zuzalu Inu - мемкоин на Ethereum. Официальный сайт: http://Zuzalu.lol Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xd1f17b7a6bff962659ed608bcd6d318bb5fbb249 Купить ZUZALU сейчас!

Токеномика и анализ цен Zuzalu Inu (ZUZALU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zuzalu Inu (ZUZALU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 168,90K $ 168,90K $ 168,90K Исторический максимум: $ 0,02718 $ 0,02718 $ 0,02718 Исторический минимум: $ 0,000003705666080972 $ 0,000003705666080972 $ 0,000003705666080972 Текущая цена: $ 0,0001689 $ 0,0001689 $ 0,0001689 Узнайте больше о цене Zuzalu Inu (ZUZALU)

Токеномика Zuzalu Inu (ZUZALU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zuzalu Inu (ZUZALU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZUZALU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZUZALU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZUZALU, изучите текущую цену ZUZALU!

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