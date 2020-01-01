Токеномика Zeus Network (ZEUS) Откройте для себя ключевую информацию о Zeus Network (ZEUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zeus Network (ZEUS) Zeus Network служит кросс-чейн коммуникационным уровнем, реализованным на SVM. Первой задачей Zeus Network является внедрение ликвидности Биткоина в Solana с помощью первого DApp APOLLO. Официальный сайт: https://zeusnetwork.xyz/ Whitepaper: https://docs.zeusnetwork.xyz/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/ZEUS1aR7aX8DFFJf5QjWj2ftDDdNTroMNGo8YoQm3Gq Купить ZEUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Zeus Network (ZEUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zeus Network (ZEUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 177,60M $ 177,60M $ 177,60M Исторический максимум: $ 1,19 $ 1,19 $ 1,19 Исторический минимум: $ 0,13242484775972854 $ 0,13242484775972854 $ 0,13242484775972854 Текущая цена: $ 0,1776 $ 0,1776 $ 0,1776 Узнайте больше о цене Zeus Network (ZEUS)

Токеномика Zeus Network (ZEUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zeus Network (ZEUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZEUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZEUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZEUS, изучите текущую цену ZEUS!

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