Токеномика ZetaChain (ZETA) Откройте для себя ключевую информацию о ZetaChain (ZETA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZetaChain (ZETA) ZetaChain — это одновременно блокчейн layer 1 (L1) и платформа смарт-контрактов со встроенной возможностью подключения ко всем блокчейнам и уровням. Это единственный публичный блокчейн со смарт-контрактами, который может управлять активами, данными и ликвидностью в любой цепочке, даже в тех, которые не имеют встроенных возможностей смарт-контрактов, таких как Bitcoin. Официальный сайт: https://zetachain.com Whitepaper: https://www.zetachain.com/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.zetachain.com/ Купить ZETA сейчас!

Токеномика и анализ цен ZetaChain (ZETA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZetaChain (ZETA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 154.71M $ 154.71M $ 154.71M Общее предложение: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Оборотное предложение: $ 877.55M $ 877.55M $ 877.55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 370.23M $ 370.23M $ 370.23M Исторический максимум: $ 2.9 $ 2.9 $ 2.9 Исторический минимум: $ 0.15245095204132153 $ 0.15245095204132153 $ 0.15245095204132153 Текущая цена: $ 0.1763 $ 0.1763 $ 0.1763 Узнайте больше о цене ZetaChain (ZETA)

Токеномика ZetaChain (ZETA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZetaChain (ZETA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZETA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZETA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZETA, изучите текущую цену ZETA!

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