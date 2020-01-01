Токеномика ZetaChain (ZETA)

Токеномика ZetaChain (ZETA)

Откройте для себя ключевую информацию о ZetaChain (ZETA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ZetaChain (ZETA)

ZetaChain — это одновременно блокчейн layer 1 (L1) и платформа смарт-контрактов со встроенной возможностью подключения ко всем блокчейнам и уровням. Это единственный публичный блокчейн со смарт-контрактами, который может управлять активами, данными и ликвидностью в любой цепочке, даже в тех, которые не имеют встроенных возможностей смарт-контрактов, таких как Bitcoin.

Официальный сайт:
https://zetachain.com
Whitepaper:
https://www.zetachain.com/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.zetachain.com/

Токеномика и анализ цен ZetaChain (ZETA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZetaChain (ZETA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 154.71M
$ 154.71M$ 154.71M
Общее предложение:
$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B
Оборотное предложение:
$ 877.55M
$ 877.55M$ 877.55M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 370.23M
$ 370.23M$ 370.23M
Исторический максимум:
$ 2.9
$ 2.9$ 2.9
Исторический минимум:
$ 0.15245095204132153
$ 0.15245095204132153$ 0.15245095204132153
Текущая цена:
$ 0.1763
$ 0.1763$ 0.1763

Токеномика ZetaChain (ZETA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ZetaChain (ZETA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZETA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZETA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZETA, изучите текущую цену ZETA!

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История цены ZetaChain (ZETA)

Анализ истории цены ZETA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.