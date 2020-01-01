Токеномика Xi Token (XI) Откройте для себя ключевую информацию о Xi Token (XI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Xi Token (XI) The XI Protocol implements a Decentralized Supercomputer through Cascade Computing for Eventually Correct Metaoracles. By implementing sequential anti-sybil and computing phases with XI staking and oracle commit-reveal schema, the architecture outsources multi-agent distributed consensus. Официальный сайт: https://www.xiprotocol.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x295B42684F90c77DA7ea46336001010F2791Ec8c Купить XI сейчас!

Токеномика и анализ цен Xi Token (XI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Xi Token (XI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,77M $ 1,77M $ 1,77M Исторический максимум: $ 0,3299 $ 0,3299 $ 0,3299 Исторический минимум: $ 0,000905202305806792 $ 0,000905202305806792 $ 0,000905202305806792 Текущая цена: $ 0,001771 $ 0,001771 $ 0,001771 Узнайте больше о цене Xi Token (XI)

Токеномика Xi Token (XI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Xi Token (XI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XI, изучите текущую цену XI!

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