Токеномика Common Wealth (WLTH) Откройте для себя ключевую информацию о Common Wealth (WLTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Common Wealth (WLTH) Common Wealth - платформа раннего инвестирования для всех, предоставляющая розничным инвесторам все возможности для инвестирования наряду с венчурными компаниями. Официальный сайт: http://joincommonwealth.xyz Whitepaper: https://joincommonwealth.xyz/whitepaper Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d Купить WLTH сейчас!

Токеномика и анализ цен Common Wealth (WLTH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Common Wealth (WLTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,32M $ 2,32M $ 2,32M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 840,62M $ 840,62M $ 840,62M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,76M $ 2,76M $ 2,76M Исторический максимум: $ 0,25419 $ 0,25419 $ 0,25419 Исторический минимум: $ 0,002104944606864166 $ 0,002104944606864166 $ 0,002104944606864166 Текущая цена: $ 0,002755 $ 0,002755 $ 0,002755 Узнайте больше о цене Common Wealth (WLTH)

Токеномика Common Wealth (WLTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Common Wealth (WLTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WLTH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WLTH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WLTH, изучите текущую цену WLTH!

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