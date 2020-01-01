Токеномика WHY (WHY) Откройте для себя ключевую информацию о WHY (WHY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WHY (WHY) Почему? Слон, биполярное расстройство. RAMPAGE после FOMO (Во сне). Танцую и радуюсь весь день (В реальной жизни). Официальный сайт: https://www.madphant.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9ec02756a559700d8d9e79ece56809f7bcc5dc27 Купить WHY сейчас!

Токеномика и анализ цен WHY (WHY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WHY (WHY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,21M $ 11,21M $ 11,21M Общее предложение: $ 420,00T $ 420,00T $ 420,00T Оборотное предложение: $ 420,00T $ 420,00T $ 420,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,21M $ 11,21M $ 11,21M Исторический максимум: $ 0,000000496 $ 0,000000496 $ 0,000000496 Исторический минимум: $ 0,000000011542598487 $ 0,000000011542598487 $ 0,000000011542598487 Текущая цена: $ 0,0000000267 $ 0,0000000267 $ 0,0000000267 Узнайте больше о цене WHY (WHY)

Токеномика WHY (WHY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WHY (WHY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WHY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WHY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WHY, изучите текущую цену WHY!

Как купить WHY Заинтересованы в добавлении WHY (WHY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки WHY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить WHY на MEXC прямо сейчас!

История цены WHY (WHY) Анализ истории цены WHY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены WHY прямо сейчас!

Прогноз цены WHY Хотите узнать, куда может двигаться WHY? Наша страница прогноза цены WHY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WHY прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!