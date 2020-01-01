Токеномика WeFi (WEFI) Откройте для себя ключевую информацию о WeFi (WEFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WeFi (WEFI) WeFi(WEFI)- это децентрализованный протокол денежного рынка для кредитования и займа цифровых активов, позволяющий зарабатывать на них проценты и инвестировать в различные активы с помощью заимствованных средств. Официальный сайт: http://wefi.xyz Whitepaper: https://docsend.com/view/n5w77e4d987xm8hv Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/address/0xffa188493c15dfaf2c206c97d8633377847b6a52 Купить WEFI сейчас!

Токеномика и анализ цен WeFi (WEFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WeFi (WEFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 931,90K $ 931,90K $ 931,90K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 41,88M $ 41,88M $ 41,88M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,4733 $ 0,4733 $ 0,4733 Исторический минимум: $ 0,022701774784542595 $ 0,022701774784542595 $ 0,022701774784542595 Текущая цена: $ 0,02225 $ 0,02225 $ 0,02225 Узнайте больше о цене WeFi (WEFI)

Токеномика WeFi (WEFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WeFi (WEFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WEFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WEFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WEFI, изучите текущую цену WEFI!

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