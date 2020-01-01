Токеномика WECOIN (WECO)

Токеномика WECOIN (WECO)

Откройте для себя ключевую информацию о WECOIN (WECO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о WECOIN (WECO)

WECOIN ($WECO) – это нативная криптовалюта экосистемы Weset, где владельцам активов и держателям NFT предоставляется широкий спектр услуг и предложений. $WECO, поддерживаемая активами реального мира (RWA), служит основным компонентом, предлагающим преимущества и возможности в нашей экосистеме.

Официальный сайт:
https://weset.io/
Whitepaper:
https://weset.io/whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x5d37abafd5498b0e7af753a2e83bd4f0335aa89f

Токеномика и анализ цен WECOIN (WECO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WECOIN (WECO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 78,80K
$ 78,80K$ 78,80K
Исторический максимум:
$ 0,00058
$ 0,00058$ 0,00058
Исторический минимум:
$ 0,000000133172221982
$ 0,000000133172221982$ 0,000000133172221982
Текущая цена:
$ 0,00000788
$ 0,00000788$ 0,00000788

Токеномика WECOIN (WECO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WECOIN (WECO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WECO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WECO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WECO, изучите текущую цену WECO!

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История цены WECOIN (WECO)

Анализ истории цены WECO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.