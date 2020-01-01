Токеномика WECOIN (WECO) Откройте для себя ключевую информацию о WECOIN (WECO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WECOIN (WECO) WECOIN ($WECO) – это нативная криптовалюта экосистемы Weset, где владельцам активов и держателям NFT предоставляется широкий спектр услуг и предложений. $WECO, поддерживаемая активами реального мира (RWA), служит основным компонентом, предлагающим преимущества и возможности в нашей экосистеме. Официальный сайт: https://weset.io/ Whitepaper: https://weset.io/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x5d37abafd5498b0e7af753a2e83bd4f0335aa89f Купить WECO сейчас!

Токеномика и анализ цен WECOIN (WECO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WECOIN (WECO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 78,80K $ 78,80K $ 78,80K Исторический максимум: $ 0,00058 $ 0,00058 $ 0,00058 Исторический минимум: $ 0,000000133172221982 $ 0,000000133172221982 $ 0,000000133172221982 Текущая цена: $ 0,00000788 $ 0,00000788 $ 0,00000788 Узнайте больше о цене WECOIN (WECO)

Токеномика WECOIN (WECO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WECOIN (WECO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WECO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WECO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WECO, изучите текущую цену WECO!

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