Токеномика Axelar (WAXL) Откройте для себя ключевую информацию о Axelar (WAXL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Axelar (WAXL) Axelar - это универсальная оверлейная сеть, надежно соединяющая все экосистемы блокчейна, приложения, активы и пользователей для обеспечения функциональной совместимости Web3. Это децентрализованный транспортный уровень с полным набором функций, удовлетворяющий растущий спрос на межцепочечные услуги с максимальной безопасностью и совместимостью блокчейна. Официальный сайт: https://axelar.network/ Whitepaper: https://axelar.network/wp-content/uploads/2021/07/axelar_whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://axelarscan.io/ Купить WAXL сейчас!

Токеномика и анализ цен Axelar (WAXL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Axelar (WAXL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 328,01M $ 328,01M $ 328,01M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 992,78M $ 992,78M $ 992,78M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,7486 $ 2,7486 $ 2,7486 Исторический минимум: $ 0,27453230501386905 $ 0,27453230501386905 $ 0,27453230501386905 Текущая цена: $ 0,3304 $ 0,3304 $ 0,3304 Узнайте больше о цене Axelar (WAXL)

Токеномика Axelar (WAXL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Axelar (WAXL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WAXL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WAXL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAXL, изучите текущую цену WAXL!

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