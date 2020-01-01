Токеномика Wagmi (WAGMI) Откройте для себя ключевую информацию о Wagmi (WAGMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wagmi (WAGMI) Протокол WAGMI – это ограниченная децентрализованная биржа TVL с передовыми стратегиями предоставления ликвидности, механизмами GMI и кредитным плечом. Официальный сайт: https://wagmi.com/ Whitepaper: https://docs.wagmi.com Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/Hb4m5r21uoA1rWiNFBJgWN8W52QYbw6UV9jAQDbGNsqH Купить WAGMI сейчас!

Токеномика и анализ цен Wagmi (WAGMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wagmi (WAGMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,068 $ 0,068 $ 0,068 Исторический минимум: $ 0,001999700147962423 $ 0,001999700147962423 $ 0,001999700147962423 Текущая цена: $ 0,00518 $ 0,00518 $ 0,00518 Узнайте больше о цене Wagmi (WAGMI)

Токеномика Wagmi (WAGMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wagmi (WAGMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WAGMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WAGMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAGMI, изучите текущую цену WAGMI!

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