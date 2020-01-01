Токеномика Vameon (VON) Откройте для себя ключевую информацию о Vameon (VON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vameon (VON) Vameon представляет вам передовую 3D мобильную экшн-RPG игру Empire of Vampire, основанную на BNB Chain, которая сочетает в себе геймплей уровня AAA с мгновенной регистрацией, все это в рамках децентрализованного Play-to-Earn NFT Метавселенной. Игроки полностью погружены в экосистему, где они могут создавать бесплатные NFT-персонажи, наращивать их ценность через прогресс в игре, зарабатывать криптовалютные награды и наслаждаться захватывающим игровым процессом. Официальный сайт: https://vameon.com/ Whitepaper: https://vameon.com/docs/Vameon-Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xa4c3497b57c8b6d510f3707a1e9694fd791f45fb Купить VON сейчас!

Токеномика и анализ цен Vameon (VON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vameon (VON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,74M $ 5,74M $ 5,74M Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 249,41B $ 249,41B $ 249,41B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,01M $ 23,01M $ 23,01M Исторический максимум: $ 0,000953922 $ 0,000953922 $ 0,000953922 Исторический минимум: $ 0,000004946453995299 $ 0,000004946453995299 $ 0,000004946453995299 Текущая цена: $ 0,000023008 $ 0,000023008 $ 0,000023008 Узнайте больше о цене Vameon (VON)

Токеномика Vameon (VON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vameon (VON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VON, изучите текущую цену VON!

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