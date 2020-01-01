Токеномика Volt Inu V3 (VOLT)

Токеномика Volt Inu V3 (VOLT)

Откройте для себя ключевую информацию о Volt Inu V3 (VOLT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Volt Inu V3 (VOLT)

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Официальный сайт:
https://voltinu.in/
Whitepaper:
https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca

Токеномика и анализ цен Volt Inu V3 (VOLT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Volt Inu V3 (VOLT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,78M
$ 8,78M$ 8,78M
Общее предложение:
$ 69,00T
$ 69,00T$ 69,00T
Оборотное предложение:
$ 54,77T
$ 54,77T$ 54,77T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,07M
$ 11,07M$ 11,07M
Исторический максимум:
$ 0,000003595
$ 0,000003595$ 0,000003595
Исторический минимум:
$ 0,000000160960859976
$ 0,000000160960859976$ 0,000000160960859976
Текущая цена:
$ 0,0000001604
$ 0,0000001604$ 0,0000001604

Токеномика Volt Inu V3 (VOLT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Volt Inu V3 (VOLT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VOLT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VOLT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VOLT, изучите текущую цену VOLT!

Как купить VOLT

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История цены Volt Inu V3 (VOLT)

Анализ истории цены VOLT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены VOLT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.