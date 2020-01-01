Токеномика Volt Inu V3 (VOLT) Откройте для себя ключевую информацию о Volt Inu V3 (VOLT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Volt Inu V3 (VOLT) Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets. Официальный сайт: https://voltinu.in/ Whitepaper: https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca Купить VOLT сейчас!

Токеномика и анализ цен Volt Inu V3 (VOLT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Volt Inu V3 (VOLT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,78M $ 8,78M $ 8,78M Общее предложение: $ 69,00T $ 69,00T $ 69,00T Оборотное предложение: $ 54,77T $ 54,77T $ 54,77T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,07M $ 11,07M $ 11,07M Исторический максимум: $ 0,000003595 $ 0,000003595 $ 0,000003595 Исторический минимум: $ 0,000000160960859976 $ 0,000000160960859976 $ 0,000000160960859976 Текущая цена: $ 0,0000001604 $ 0,0000001604 $ 0,0000001604 Узнайте больше о цене Volt Inu V3 (VOLT)

Токеномика Volt Inu V3 (VOLT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Volt Inu V3 (VOLT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VOLT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VOLT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VOLT, изучите текущую цену VOLT!

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