Токеномика Verse (VERSE) Откройте для себя ключевую информацию о Verse (VERSE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Verse (VERSE) Утилитарный токен и токен вознаграждений Bitcoin.com, VERSE, ускоряет глобальное принятие криптовалюты в модели самообеспечения за счет стимулов и геймификации. Официальный сайт: https://verse.bitcoin.com Whitepaper: https://www.getverse.com Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x249ca82617ec3dfb2589c4c17ab7ec9765350a18 Купить VERSE сейчас!

Токеномика и анализ цен Verse (VERSE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Verse (VERSE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 210,00B $ 210,00B $ 210,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,63M $ 8,63M $ 8,63M Исторический максимум: $ 0,00009683 $ 0,00009683 $ 0,00009683 Исторический минимум: $ 0,000000321952190022 $ 0,000000321952190022 $ 0,000000321952190022 Текущая цена: $ 0,0000411 $ 0,0000411 $ 0,0000411 Узнайте больше о цене Verse (VERSE)

Токеномика Verse (VERSE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Verse (VERSE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VERSE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VERSE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VERSE, изучите текущую цену VERSE!

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