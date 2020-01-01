Токеномика VELAR (VELAR)

Токеномика VELAR (VELAR)

Откройте для себя ключевую информацию о VELAR (VELAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о VELAR (VELAR)

Velar – это децентрализованный финансовый протокол (DeFi), разработанный на основе Bitcoin как платформа, не зависящая от 2 уровня. Его цель – обеспечить безопасную, масштабируемую и децентрализованную инфраструктуру для деятельности DeFi, сохраняя при этом безопасность и децентрализацию Bitcoin. Протокол призван раскрыть потенциал Bitcoin для сложных DeFi приложений с помощью различных решений по масштабированию 2 уровня. В настоящее время Velar работает на нескольких платформах 2 уровня Bitcoin, включая Stacks, Bitlayer и BOB. Используя безопасность Bitcoin и функциональность смарт-контрактов этих решений 2 уровня, Velar стремится создать открытую и доступную финансовую систему.

Официальный сайт:
https://velar.com/
Whitepaper:
https://velar.co/Velar.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/

Токеномика и анализ цен VELAR (VELAR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VELAR (VELAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,72M
$ 3,72M$ 3,72M
Исторический максимум:
$ 0,12
$ 0,12$ 0,12
Исторический минимум:
$ 0,003711422168432968
$ 0,003711422168432968$ 0,003711422168432968
Текущая цена:
$ 0,00372
$ 0,00372$ 0,00372

Токеномика VELAR (VELAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VELAR (VELAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VELAR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VELAR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VELAR, изучите текущую цену VELAR!

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История цены VELAR (VELAR)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.