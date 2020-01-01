Токеномика VELAR (VELAR) Откройте для себя ключевую информацию о VELAR (VELAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VELAR (VELAR) Velar – это децентрализованный финансовый протокол (DeFi), разработанный на основе Bitcoin как платформа, не зависящая от 2 уровня. Его цель – обеспечить безопасную, масштабируемую и децентрализованную инфраструктуру для деятельности DeFi, сохраняя при этом безопасность и децентрализацию Bitcoin. Протокол призван раскрыть потенциал Bitcoin для сложных DeFi приложений с помощью различных решений по масштабированию 2 уровня. В настоящее время Velar работает на нескольких платформах 2 уровня Bitcoin, включая Stacks, Bitlayer и BOB. Используя безопасность Bitcoin и функциональность смарт-контрактов этих решений 2 уровня, Velar стремится создать открытую и доступную финансовую систему. Официальный сайт: https://velar.com/ Whitepaper: https://velar.co/Velar.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/ Купить VELAR сейчас!

Токеномика и анализ цен VELAR (VELAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VELAR (VELAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,72M $ 3,72M $ 3,72M Исторический максимум: $ 0,12 $ 0,12 $ 0,12 Исторический минимум: $ 0,003711422168432968 $ 0,003711422168432968 $ 0,003711422168432968 Текущая цена: $ 0,00372 $ 0,00372 $ 0,00372 Узнайте больше о цене VELAR (VELAR)

Токеномика VELAR (VELAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VELAR (VELAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VELAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VELAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VELAR, изучите текущую цену VELAR!

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