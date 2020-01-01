Токеномика Zeeverse (VEE) Откройте для себя ключевую информацию о Zeeverse (VEE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zeeverse (VEE) Zeeverse – это MMO с открытым миром, созданная ветеранами индустрии. Zeeverse объединяет концепции GameFi и DeFi в автономную экономику, управляемую игроками. Путешествие в Zeeverse начинается с VEE. Официальный сайт: https://zee-verse.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x7616113782AaDAB041d7B10d474F8A0c04EFf258 Купить VEE сейчас!

Токеномика и анализ цен Zeeverse (VEE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zeeverse (VEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,17M $ 24,17M $ 24,17M Исторический максимум: $ 0,0005359 $ 0,0005359 $ 0,0005359 Исторический минимум: $ 0,000137145853027843 $ 0,000137145853027843 $ 0,000137145853027843 Текущая цена: $ 0,0002417 $ 0,0002417 $ 0,0002417 Узнайте больше о цене Zeeverse (VEE)

Токеномика Zeeverse (VEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zeeverse (VEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VEE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VEE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VEE, изучите текущую цену VEE!

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