Токеномика VAIOT (VAI)
Информация о VAIOT (VAI)
Основанная в 2018 году, VAIOT является первой компанией, регулируемой (с 2020 года) в рамках нормативной базы по виртуальным финансовым активам на Мальте (ЕС). Она объединяет ИИ и блокчейн, разрабатывая портфель ИИ-помощников на основе блокчейна для B2B, B2C и C2C целей, чтобы создать новые способы цифрового доступа к услугам и безопасного заключения юридических контрактов. Построенная на базе Open AI's GPT3, MS Luis, IBM Watson, функций ИИ Google и собственных алгоритмов ИИ, компания VAIOT использует ИИ для более широкого внедрения технологии блокчейн с помощью своего помощника ИИ-контракта и набора технологий под названием Intelligent Contracts. Сотрудничает с IBM и с такими компаниями, как Grant Thornton и DAO Maker.
Токеномика и анализ цен VAIOT (VAI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене VAIOT (VAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика VAIOT (VAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики VAIOT (VAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов VAI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов VAI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
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