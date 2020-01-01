Токеномика VAIOT (VAI)

Токеномика VAIOT (VAI)

Откройте для себя ключевую информацию о VAIOT (VAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о VAIOT (VAI)

Основанная в 2018 году, VAIOT является первой компанией, регулируемой (с 2020 года) в рамках нормативной базы по виртуальным финансовым активам на Мальте (ЕС). Она объединяет ИИ и блокчейн, разрабатывая портфель ИИ-помощников на основе блокчейна для B2B, B2C и C2C целей, чтобы создать новые способы цифрового доступа к услугам и безопасного заключения юридических контрактов. Построенная на базе Open AI's GPT3, MS Luis, IBM Watson, функций ИИ Google и собственных алгоритмов ИИ, компания VAIOT использует ИИ для более широкого внедрения технологии блокчейн с помощью своего помощника ИИ-контракта и набора технологий под названием Intelligent Contracts. Сотрудничает с IBM и с такими компаниями, как Grant Thornton и DAO Maker.

Официальный сайт:
https://www.vaiot.ai/
Whitepaper:
https://vaiot.ai/assets/files/VAIOT_Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xD13cfD3133239a3c73a9E535A5c4DadEE36b395c

Токеномика и анализ цен VAIOT (VAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VAIOT (VAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,55M
$ 8,55M$ 8,55M
Общее предложение:
$ 400,00M
$ 400,00M$ 400,00M
Оборотное предложение:
$ 381,90M
$ 381,90M$ 381,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,96M
$ 8,96M$ 8,96M
Исторический максимум:
$ 0,476
$ 0,476$ 0,476
Исторический минимум:
$ 0,004549306036172591
$ 0,004549306036172591$ 0,004549306036172591
Текущая цена:
$ 0,0224
$ 0,0224$ 0,0224

Токеномика VAIOT (VAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VAIOT (VAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VAI, изучите текущую цену VAI!

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История цены VAIOT (VAI)

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