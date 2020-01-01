Токеномика VAIOT (VAI) Откройте для себя ключевую информацию о VAIOT (VAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VAIOT (VAI) Основанная в 2018 году, VAIOT является первой компанией, регулируемой (с 2020 года) в рамках нормативной базы по виртуальным финансовым активам на Мальте (ЕС). Она объединяет ИИ и блокчейн, разрабатывая портфель ИИ-помощников на основе блокчейна для B2B, B2C и C2C целей, чтобы создать новые способы цифрового доступа к услугам и безопасного заключения юридических контрактов. Построенная на базе Open AI's GPT3, MS Luis, IBM Watson, функций ИИ Google и собственных алгоритмов ИИ, компания VAIOT использует ИИ для более широкого внедрения технологии блокчейн с помощью своего помощника ИИ-контракта и набора технологий под названием Intelligent Contracts. Сотрудничает с IBM и с такими компаниями, как Grant Thornton и DAO Maker. Официальный сайт: https://www.vaiot.ai/ Whitepaper: https://vaiot.ai/assets/files/VAIOT_Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xD13cfD3133239a3c73a9E535A5c4DadEE36b395c Купить VAI сейчас!

Токеномика и анализ цен VAIOT (VAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VAIOT (VAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,55M $ 8,55M $ 8,55M Общее предложение: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Оборотное предложение: $ 381,90M $ 381,90M $ 381,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,96M $ 8,96M $ 8,96M Исторический максимум: $ 0,476 $ 0,476 $ 0,476 Исторический минимум: $ 0,004549306036172591 $ 0,004549306036172591 $ 0,004549306036172591 Текущая цена: $ 0,0224 $ 0,0224 $ 0,0224 Узнайте больше о цене VAIOT (VAI)

Токеномика VAIOT (VAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VAIOT (VAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VAI, изучите текущую цену VAI!

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