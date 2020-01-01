Токеномика VaderAI by Virtuals (VADER)

Токеномика VaderAI by Virtuals (VADER)

Откройте для себя ключевую информацию о VaderAI by Virtuals (VADER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о VaderAI by Virtuals (VADER)

Vader Fun — это платформа DAO, которая позволяет пользователям участвовать в DAO, управляемых курируемыми ИИ-агентами и людьми. VaderAI стремится утвердиться как ведущий организатор DAO, возглавляемых агентами и людьми, ориентированных на Агентную экономику, используя распределительную сеть Vader Fun.

Официальный сайт:
https://app.virtuals.io/virtuals/896
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870

Токеномика и анализ цен VaderAI by Virtuals (VADER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VaderAI by Virtuals (VADER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 43,45M
$ 43,45M$ 43,45M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 996,74M
$ 996,74M$ 996,74M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 43,59M
$ 43,59M$ 43,59M
Исторический максимум:
$ 0,168
$ 0,168$ 0,168
Исторический минимум:
$ 0,000060938884925464
$ 0,000060938884925464$ 0,000060938884925464
Текущая цена:
$ 0,043588
$ 0,043588$ 0,043588

Токеномика VaderAI by Virtuals (VADER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VaderAI by Virtuals (VADER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VADER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VADER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VADER, изучите текущую цену VADER!

Как купить VADER

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История цены VaderAI by Virtuals (VADER)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.