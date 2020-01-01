Токеномика VaderAI by Virtuals (VADER) Откройте для себя ключевую информацию о VaderAI by Virtuals (VADER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VaderAI by Virtuals (VADER) Vader Fun — это платформа DAO, которая позволяет пользователям участвовать в DAO, управляемых курируемыми ИИ-агентами и людьми. VaderAI стремится утвердиться как ведущий организатор DAO, возглавляемых агентами и людьми, ориентированных на Агентную экономику, используя распределительную сеть Vader Fun. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/896 Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870 Купить VADER сейчас!

Токеномика и анализ цен VaderAI by Virtuals (VADER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VaderAI by Virtuals (VADER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,45M $ 43,45M $ 43,45M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 996,74M $ 996,74M $ 996,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,59M $ 43,59M $ 43,59M Исторический максимум: $ 0,168 $ 0,168 $ 0,168 Исторический минимум: $ 0,000060938884925464 $ 0,000060938884925464 $ 0,000060938884925464 Текущая цена: $ 0,043588 $ 0,043588 $ 0,043588 Узнайте больше о цене VaderAI by Virtuals (VADER)

Токеномика VaderAI by Virtuals (VADER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VaderAI by Virtuals (VADER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VADER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VADER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VADER, изучите текущую цену VADER!

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