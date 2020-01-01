Токеномика USD Mapped Token (USDM) Откройте для себя ключевую информацию о USD Mapped Token (USDM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о USD Mapped Token (USDM) В постоянно меняющемся финансовом ландшафте USDM выделяется как маяк стабильности в динамичном мире цифровых валют. Прочно привязанный к доллару США, USDM представляет собой надежное и децентрализованное решение для обмена ценностями. Официальный сайт: https://mountainprotocol.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x59D9356E565Ab3A36dD77763Fc0d87fEaf85508C Купить USDM сейчас!

Токеномика и анализ цен USD Mapped Token (USDM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене USD Mapped Token (USDM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 9 $ 9 $ 9 Исторический минимум: $ 0,9680163196906785 $ 0,9680163196906785 $ 0,9680163196906785 Текущая цена: $ 1,0085 $ 1,0085 $ 1,0085 Узнайте больше о цене USD Mapped Token (USDM)

Токеномика USD Mapped Token (USDM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики USD Mapped Token (USDM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDM, изучите текущую цену USDM!

Как купить USDM Заинтересованы в добавлении USD Mapped Token (USDM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки USDM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить USDM на MEXC прямо сейчас!

История цены USD Mapped Token (USDM) Анализ истории цены USDM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены USDM прямо сейчас!

Прогноз цены USDM Хотите узнать, куда может двигаться USDM? Наша страница прогноза цены USDM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена USDM прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!