Токеномика Units.Network (UNIT0) Откройте для себя ключевую информацию о Units.Network (UNIT0), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Units.Network (UNIT0) UNITS – это экосистема взаимосвязанных блокчейн-сетей, объединенных общими экономическими стимулами и общим уровнем консенсуса. Построенная на основе Beacon chain и поддерживаемая сильным сообществом майнеров, система обладает достаточной гибкостью, чтобы интегрировать дополнительные стимулы для майнеров в отдельных сетях. Такая архитектура обеспечивает масштабируемость и высокую степень безопасности для каждой сети в экосистеме. Официальный сайт: https://units.network/ Whitepaper: https://units.network/files/level-2-blockchain-networks-and-extended-consensus.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.unit0.dev/ Купить UNIT0 сейчас!

Токеномика и анализ цен Units.Network (UNIT0) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Units.Network (UNIT0), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 678,20K $ 678,20K $ 678,20K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 5,10M $ 5,10M $ 5,10M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,617 $ 1,617 $ 1,617 Исторический минимум: $ 0,11792195679055614 $ 0,11792195679055614 $ 0,11792195679055614 Текущая цена: $ 0,133 $ 0,133 $ 0,133 Узнайте больше о цене Units.Network (UNIT0)

Токеномика Units.Network (UNIT0): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Units.Network (UNIT0) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UNIT0, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UNIT0. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNIT0, изучите текущую цену UNIT0!

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