Токеномика Units.Network (UNIT0)

Токеномика Units.Network (UNIT0)

Откройте для себя ключевую информацию о Units.Network (UNIT0), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Units.Network (UNIT0)

UNITS – это экосистема взаимосвязанных блокчейн-сетей, объединенных общими экономическими стимулами и общим уровнем консенсуса. Построенная на основе Beacon chain и поддерживаемая сильным сообществом майнеров, система обладает достаточной гибкостью, чтобы интегрировать дополнительные стимулы для майнеров в отдельных сетях. Такая архитектура обеспечивает масштабируемость и высокую степень безопасности для каждой сети в экосистеме.

Официальный сайт:
https://units.network/
Whitepaper:
https://units.network/files/level-2-blockchain-networks-and-extended-consensus.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.unit0.dev/

Токеномика и анализ цен Units.Network (UNIT0)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Units.Network (UNIT0), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 678,20K
$ 678,20K$ 678,20K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 5,10M
$ 5,10M$ 5,10M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,617
$ 1,617$ 1,617
Исторический минимум:
$ 0,11792195679055614
$ 0,11792195679055614$ 0,11792195679055614
Текущая цена:
$ 0,133
$ 0,133$ 0,133

Токеномика Units.Network (UNIT0): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Units.Network (UNIT0) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UNIT0, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UNIT0.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNIT0, изучите текущую цену UNIT0!

Как купить UNIT0

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История цены Units.Network (UNIT0)

Анализ истории цены UNIT0 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.