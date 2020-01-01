Токеномика UniBot (UNIBOT) Откройте для себя ключевую информацию о UniBot (UNIBOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UniBot (UNIBOT) Unibot - самый быстрый торговый бот Telegram. С помощью бесплатного Telegram-бота Unibot пользователи могут осуществлять бесперебойную и молниеносную торговлю на ходу. Официальный сайт: https://unibot.app/ Whitepaper: https://learn.unibot.app/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf819d9cb1c2a819fd991781a822de3ca8607c3c9 Купить UNIBOT сейчас!

Токеномика и анализ цен UniBot (UNIBOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UniBot (UNIBOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,26M $ 2,26M $ 2,26M Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,26M $ 2,26M $ 2,26M Исторический максимум: $ 245 $ 245 $ 245 Исторический минимум: $ 2,019712579714102 $ 2,019712579714102 $ 2,019712579714102 Текущая цена: $ 2,262 $ 2,262 $ 2,262 Узнайте больше о цене UniBot (UNIBOT)

Токеномика UniBot (UNIBOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UniBot (UNIBOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UNIBOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UNIBOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNIBOT, изучите текущую цену UNIBOT!

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