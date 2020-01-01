Токеномика UBXS Token (UBXS) Откройте для себя ключевую информацию о UBXS Token (UBXS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UBXS Token (UBXS) Токен UBXS вошел в реальный мир. Цель проекта — объединить физический мир и виртуальный мир (метавселенную), объединив сектор недвижимости с объемом рынка в 100 триллионов долларов с технологиями блокчейн, веб 3.0., метавселенной, токеномикой и NFT. Официальный сайт: https://bixos.io/ Whitepaper: https://docs.bixos.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances Купить UBXS сейчас!

Токеномика и анализ цен UBXS Token (UBXS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UBXS Token (UBXS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,26M $ 1,26M $ 1,26M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 57,16M $ 57,16M $ 57,16M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,65467 $ 0,65467 $ 0,65467 Исторический минимум: $ 0,009392121359881727 $ 0,009392121359881727 $ 0,009392121359881727 Текущая цена: $ 0,02196 $ 0,02196 $ 0,02196 Узнайте больше о цене UBXS Token (UBXS)

Токеномика UBXS Token (UBXS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UBXS Token (UBXS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UBXS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UBXS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UBXS, изучите текущую цену UBXS!

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