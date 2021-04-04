Токеномика TRIBE (TRIBE) Откройте для себя ключевую информацию о TRIBE (TRIBE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TRIBE (TRIBE) The Fei protocol is the mechanism by which the Fei stablecoin is issued. It uses a mechanism called ‘Direct Incentives’ in order to maintain stability. TRIBE is the governance token that controls changes to the protocol. Официальный сайт: https://fei.money/ Whitepaper: https://fei.money/static/media/whitepaper.7d5e2986.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/DPgNKZJAG2w1S6vfYHDBT62R4qrWWH5f45CnxtbQduZE Купить TRIBE сейчас!

Токеномика и анализ цен TRIBE (TRIBE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TRIBE (TRIBE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,4699 $ 2,4699 $ 2,4699 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,3848 $ 0,3848 $ 0,3848 Узнайте больше о цене TRIBE (TRIBE)

Токеномика TRIBE (TRIBE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TRIBE (TRIBE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRIBE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRIBE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRIBE, изучите текущую цену TRIBE!

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