Токеномика TORSY MEMECOIN (TORSY) Откройте для себя ключевую информацию о TORSY MEMECOIN (TORSY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TORSY MEMECOIN (TORSY) Torsy Meme Token – это криптовалюта, управляемая сообществом, которая объединяет игривую и вирусную природу культуры мемов с практической функциональностью блокчейна. Созданный на высокопроизводительном блокчейне Solana, Torsy стремится обеспечить быстрые и недорогие транзакции, что делает его не только забавным токеном, но и практичным для повседневного использования. Официальный сайт: https://torsy.meme/ Whitepaper: https://torsy.meme/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/5YqckGEkWHJmp9LW5aUF2uJrdUbMJaHcYnGjA8M7Ebw8 Купить TORSY сейчас!

Токеномика и анализ цен TORSY MEMECOIN (TORSY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TORSY MEMECOIN (TORSY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 539,70K $ 539,70K $ 539,70K Общее предложение: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M Оборотное предложение: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 539,70K $ 539,70K $ 539,70K Исторический максимум: $ 0,01336 $ 0,01336 $ 0,01336 Исторический минимум: $ 0,000579704242559859 $ 0,000579704242559859 $ 0,000579704242559859 Текущая цена: $ 0,000771 $ 0,000771 $ 0,000771 Узнайте больше о цене TORSY MEMECOIN (TORSY)

Токеномика TORSY MEMECOIN (TORSY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TORSY MEMECOIN (TORSY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TORSY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TORSY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TORSY, изучите текущую цену TORSY!

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