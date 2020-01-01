Токеномика TORSY MEMECOIN (TORSY)

Токеномика TORSY MEMECOIN (TORSY)

Откройте для себя ключевую информацию о TORSY MEMECOIN (TORSY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TORSY MEMECOIN (TORSY)

Torsy Meme Token – это криптовалюта, управляемая сообществом, которая объединяет игривую и вирусную природу культуры мемов с практической функциональностью блокчейна. Созданный на высокопроизводительном блокчейне Solana, Torsy стремится обеспечить быстрые и недорогие транзакции, что делает его не только забавным токеном, но и практичным для повседневного использования.

Официальный сайт:
https://torsy.meme/
Whitepaper:
https://torsy.meme/assets/whitepaper/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/5YqckGEkWHJmp9LW5aUF2uJrdUbMJaHcYnGjA8M7Ebw8

Токеномика и анализ цен TORSY MEMECOIN (TORSY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TORSY MEMECOIN (TORSY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 539,70K
$ 539,70K$ 539,70K
Общее предложение:
$ 700,00M
$ 700,00M$ 700,00M
Оборотное предложение:
$ 700,00M
$ 700,00M$ 700,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 539,70K
$ 539,70K$ 539,70K
Исторический максимум:
$ 0,01336
$ 0,01336$ 0,01336
Исторический минимум:
$ 0,000579704242559859
$ 0,000579704242559859$ 0,000579704242559859
Текущая цена:
$ 0,000771
$ 0,000771$ 0,000771

Токеномика TORSY MEMECOIN (TORSY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TORSY MEMECOIN (TORSY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TORSY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TORSY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TORSY, изучите текущую цену TORSY!

Как купить TORSY

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История цены TORSY MEMECOIN (TORSY)

Анализ истории цены TORSY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TORSY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.