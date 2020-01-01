Токеномика TORSY MEMECOIN (TORSY)
Информация о TORSY MEMECOIN (TORSY)
Torsy Meme Token – это криптовалюта, управляемая сообществом, которая объединяет игривую и вирусную природу культуры мемов с практической функциональностью блокчейна. Созданный на высокопроизводительном блокчейне Solana, Torsy стремится обеспечить быстрые и недорогие транзакции, что делает его не только забавным токеном, но и практичным для повседневного использования.
Токеномика и анализ цен TORSY MEMECOIN (TORSY)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене TORSY MEMECOIN (TORSY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика TORSY MEMECOIN (TORSY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики TORSY MEMECOIN (TORSY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TORSY, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TORSY.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TORSY, изучите текущую цену TORSY!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 TORSY = 0,000771 USD