Токеномика TOMI (TOMI) Откройте для себя ключевую информацию о TOMI (TOMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TOMI (TOMI) tomi создает полную альтернативную всемирную паутину, которая сочетает в себе лучшее из технологий Web2 и Web3 для сохранения конфиденциальности, самоуправляемого и самофинансируемого Интернета. Любой может получить доступ к этой параллельной сети через браузер tomi, освободившись от слежки и контроля со стороны крупных организаций, которые стали доминировать во всемирной паутине. Вместо того, чтобы заново изобретать всю инфраструктуру, tomi берет основные рабочие строительные блоки сети и дополняет их уровнями управления, криптовалюты, идентификации и конфиденциальности, которые позволяют людям, использующим tomiNet, управлять сетью через DAO прямой демократии. Официальный сайт: https://tomi.com/ Whitepaper: https://tomi.com/newmmm/Tomi_Free_As_In_Speech_Whitepaper_V1.0.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4385328cc4D643Ca98DfEA734360C0F596C83449 Купить TOMI сейчас!

Токеномика и анализ цен TOMI (TOMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOMI (TOMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,72M $ 2,72M $ 2,72M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 3,12B $ 3,12B $ 3,12B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 6,8062 $ 6,8062 $ 6,8062 Исторический минимум: $ 0,000882370890712549 $ 0,000882370890712549 $ 0,000882370890712549 Текущая цена: $ 0,000871 $ 0,000871 $ 0,000871 Узнайте больше о цене TOMI (TOMI)

Токеномика TOMI (TOMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TOMI (TOMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOMI, изучите текущую цену TOMI!

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