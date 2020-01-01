Токеномика TOMI (TOMI)

Токеномика TOMI (TOMI)

Откройте для себя ключевую информацию о TOMI (TOMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TOMI (TOMI)

tomi создает полную альтернативную всемирную паутину, которая сочетает в себе лучшее из технологий Web2 и Web3 для сохранения конфиденциальности, самоуправляемого и самофинансируемого Интернета. Любой может получить доступ к этой параллельной сети через браузер tomi, освободившись от слежки и контроля со стороны крупных организаций, которые стали доминировать во всемирной паутине. Вместо того, чтобы заново изобретать всю инфраструктуру, tomi берет основные рабочие строительные блоки сети и дополняет их уровнями управления, криптовалюты, идентификации и конфиденциальности, которые позволяют людям, использующим tomiNet, управлять сетью через DAO прямой демократии.

Официальный сайт:
https://tomi.com/
Whitepaper:
https://tomi.com/newmmm/Tomi_Free_As_In_Speech_Whitepaper_V1.0.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4385328cc4D643Ca98DfEA734360C0F596C83449

Токеномика и анализ цен TOMI (TOMI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOMI (TOMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,72M
$ 2,72M$ 2,72M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 3,12B
$ 3,12B$ 3,12B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 6,8062
$ 6,8062$ 6,8062
Исторический минимум:
$ 0,000882370890712549
$ 0,000882370890712549$ 0,000882370890712549
Текущая цена:
$ 0,000871
$ 0,000871$ 0,000871

Токеномика TOMI (TOMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TOMI (TOMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TOMI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TOMI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOMI, изучите текущую цену TOMI!

Как купить TOMI

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История цены TOMI (TOMI)

Анализ истории цены TOMI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.