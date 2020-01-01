Токеномика TOMI (TOMI)
Информация о TOMI (TOMI)
tomi создает полную альтернативную всемирную паутину, которая сочетает в себе лучшее из технологий Web2 и Web3 для сохранения конфиденциальности, самоуправляемого и самофинансируемого Интернета. Любой может получить доступ к этой параллельной сети через браузер tomi, освободившись от слежки и контроля со стороны крупных организаций, которые стали доминировать во всемирной паутине. Вместо того, чтобы заново изобретать всю инфраструктуру, tomi берет основные рабочие строительные блоки сети и дополняет их уровнями управления, криптовалюты, идентификации и конфиденциальности, которые позволяют людям, использующим tomiNet, управлять сетью через DAO прямой демократии.
Токеномика и анализ цен TOMI (TOMI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOMI (TOMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика TOMI (TOMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики TOMI (TOMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TOMI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TOMI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOMI, изучите текущую цену TOMI!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 TOMI = 0,000871 USD