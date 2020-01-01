Токеномика First City in Mars (TERMINUS) Откройте для себя ключевую информацию о First City in Mars (TERMINUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о First City in Mars (TERMINUS) TERMINUS – это мемкоин в сети Ethereum. Официальный сайт: https://terminus.meme/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xcbde0453d4e7d748077c1b0ac2216c011dd2f406 Купить TERMINUS сейчас!

Токеномика и анализ цен First City in Mars (TERMINUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене First City in Mars (TERMINUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,48M $ 2,48M $ 2,48M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,48M $ 2,48M $ 2,48M Исторический максимум: $ 0,4999 $ 0,4999 $ 0,4999 Исторический минимум: $ 0,000025043335677815 $ 0,000025043335677815 $ 0,000025043335677815 Текущая цена: $ 0,02479 $ 0,02479 $ 0,02479 Узнайте больше о цене First City in Mars (TERMINUS)

Токеномика First City in Mars (TERMINUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики First City in Mars (TERMINUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TERMINUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TERMINUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TERMINUS, изучите текущую цену TERMINUS!

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