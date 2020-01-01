Токеномика Tema (TEMA) Откройте для себя ключевую информацию о Tema (TEMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tema (TEMA) Tema – самый известный в мире енот с 2 700 000 подписчиков в tiktok, 1 700 000 в Youtube и 314 000 подписчиков в IG. Официальный сайт: https://www.temacoin.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/CnfshwmvDqLrB1jSLF7bLJ3iZF5u354WRFGPBmGz4uyf Купить TEMA сейчас!

Токеномика и анализ цен Tema (TEMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tema (TEMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 491,00K $ 491,00K $ 491,00K Исторический максимум: $ 0,0589 $ 0,0589 $ 0,0589 Исторический минимум: $ 0,00009469256353995 $ 0,00009469256353995 $ 0,00009469256353995 Текущая цена: $ 0,000491 $ 0,000491 $ 0,000491 Узнайте больше о цене Tema (TEMA)

Токеномика Tema (TEMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tema (TEMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TEMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TEMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TEMA, изучите текущую цену TEMA!

Как купить TEMA Заинтересованы в добавлении Tema (TEMA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TEMA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить TEMA на MEXC прямо сейчас!

История цены Tema (TEMA) Анализ истории цены TEMA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TEMA прямо сейчас!

Прогноз цены TEMA Хотите узнать, куда может двигаться TEMA? Наша страница прогноза цены TEMA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TEMA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!