Токеномика Tema (TEMA)

Токеномика Tema (TEMA)

Откройте для себя ключевую информацию о Tema (TEMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Tema (TEMA)

Tema – самый известный в мире енот с 2 700 000 подписчиков в tiktok, 1 700 000 в Youtube и 314 000 подписчиков в IG.

Официальный сайт:
https://www.temacoin.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/CnfshwmvDqLrB1jSLF7bLJ3iZF5u354WRFGPBmGz4uyf

Токеномика и анализ цен Tema (TEMA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tema (TEMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 491,00K
$ 491,00K$ 491,00K
Исторический максимум:
$ 0,0589
$ 0,0589$ 0,0589
Исторический минимум:
$ 0,00009469256353995
$ 0,00009469256353995$ 0,00009469256353995
Текущая цена:
$ 0,000491
$ 0,000491$ 0,000491

Токеномика Tema (TEMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tema (TEMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TEMA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TEMA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TEMA, изучите текущую цену TEMA!

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История цены Tema (TEMA)

Анализ истории цены TEMA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.